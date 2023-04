Romagna Rfc, a Padova è decisiva

Si decide tutto in due partite. Le ultime due del campionato di rugby di serie A, che il Romagna Rfc affronterà con la consapevolezza di doversi mettere alle spalle almeno un avversario per scongiurare il rischio della retrocessione diretta. A oggi la squadra con base a Cesena è il fanalino di coda di un torneo la cui formula prevede che l’ultima retroceda direttamente, la penultima venga coinvolta negli spareggi playout e la terzultima mantenga la categoria. La missione che aspetta il Romagna Rfc in questo finale di stagione incandescente è difficile, molto difficile, ma non impossibile: lo scenario ideale nel quale scrivere un pezzo di storia della franchigia da poter trasformare in epica, come succede coi racconti dei nonni davanti al camino nelle sere d’inverno.

Si parte in salita dunque, col Romagna che condivide con il Valpolicella l’ultimo posto a 26 punti. Questa sfida a distanza si allarga anche a Paese, Patavium e Badia, appaiati a 33 e dunque non ancora matematicamente al sicuro. La volata finale del Romagna partirà oggi alle 15.30 da Padova, dove i Galletti incontreranno il Rugby Petrarca, e si concluderà domenica prossima a Cesena, contro il Badia. Nell’ultima trasferta della stagione il Romagna dovrà dare il massimo per raccogliere quei punti che finora sono mancati negli appuntamenti esterni. I Galletti sono reduci dalla netta sconfitta di Vicenza, chiusa con un passivo severo rispetto a quanto ha mostrato la squadra per buona parte dell’incontro, riuscendo a tenere testa alla corazzata veneta. Quello che bisognerà fare con il Petrarca, altro avversario scomodo e ben organizzato, che darà del filo da torcere per chiudere in positivo la stagione davanti al proprio pubblico.

I convocati: Bastianelli, Burioli, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Gallo, Giannuli, Gigante, Greene, Maiga, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piccirillo, Pirini, Renzi, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

La classifica: Vicenza 79, Tarvisium 74, Valsugana 61, Petrarca 57, Verona 54, Casale 36, Paese, Patavium e Badia 33, Valpolicella e Romagna 26.

Luca Ravaglia