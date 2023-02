Romagna Rfc, c’è il Patavium per confermarsi

Dopo la bella prova di domenica scorsa contro il Verona, il Romagna Rfc oggi è di scena a Rubano, sul campo del Patavium Rugby. La vittoria con i veronesi ha risollevato classifica e morale dei Galletti, che con i 4 punti conquistati si sono riportati a -1 dalla coppia Badia-Valpolicella e hanno confermato tutto il loro potenziale in un confronto tutt’altro che semplice. Quello che ci voleva per iniziare questa fase serrata del campionato, visto il fitto programma di quattro gare in 4 settimane, in cui sarà importante cercare continuità nei risultati e nelle prestazioni, anche fuori casa.

Contro il Patavium, che con 25 punti è a metà classifica, serviranno la stessa carica e attenzione, per continuare la rincorsa alle altre contendenti per la salvezza e riscattare la prestazione opaca dell’andata, in cui i padovani si imposero 34-14. Fischio di inizio alle 14.30. Oggi anche il Romagna Rfc femminile sarà impegnato in trasferta, a Calvisano, per la penultima giornata di campionato. La classifica vede il Valsugana al comando con 36 punti, inseguito dal Calvisano – a quota 30. Con 23 punti il Romagna difende il terzo posto.