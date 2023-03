Romagna Rfc, con Valpolicella vale doppio

Con la trasferta in Valpolicella oggi alle 14.30 si chiude un mese molto intenso per il Romagna Rfc: un’ultima prova prima della pausa del campionato di domenica prossima in cui cercare conferme dopo i risultati altalenanti di questo 2023, che hanno mostrato un Romagna dai due volti. Le due nette sconfitte esterne con Badia e Patavium, si sono alternate alle due belle vittorie con Verona e Valsugana, che hanno rilanciato i Galletti nella rincorsa alla salvezza. Proprio la vittoria sul Valsugana ha permesso ai romagnoli di lasciare il fondo della classifica e di sorpassare il Valpolicella. Il confronto di domani mette in palio punti importanti, visto che sono solo 3 le lunghezze che separano le due squadre in classifica. Le motivazioni: se il Romagna vuole interrompere il digiuno di punti in trasferta, il Valpolicella punta interrompere la serie negativa di 5 sconfitte.

Serie A femminile. Alle 14.30 tornano in campo le ragazze del Romagna Rfc per l’ultima prova di campionato: si chiude in casa con il Riviera, che mette in palio il terzo posto nel girone, ora occupato dal Romagna che a 23 punti, ha 4 lunghezze sui veneti.

l.r.