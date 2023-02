Romagna Rfc ko contro Patavium

Una doccia gelata dopo l’illusione di poter cambiare passo e allungare le falcate verso la salvezza. Il Romagna Rfc ha incassato una secca sconfitta per 31-0 nel confronto che la vedeva opposta al Patavium nel campionato di rugby di serie A: domenica scorsa i ’Galletti’ non sono riusciti a bissare la prova positiva della precedente settimana, uscendo senza punti da una partita difficile, tutta nel segno dei padroni di casa che hanno confermato il successo dell’andata.

La partita. Gli unici punti segnati nel primo tempo sono quelli della meta segnata e trasformata da Dapit, che al 6’ consegna il vantaggio ai padroni di casa. Nel finale del parziale il Patavium prova ad allungare, in due occasioni, da calcio piazzato ma senza riuscirci, così da andare al riposo avanti per 7-0.

Anche l’avvio della ripresa è tutto a favore dei veneti, che al 3’ trovano la meta del raddoppio. Sotto 14-0, i Galletti non riescono a trovare lo spunto giusto per cambiare le sorti del match, neanche quando si trovano nella fase di momentanea superiorità numerica per un cartellino giallo. Il Patavium è attento a non concedere spazio ai romagnoli e al 25’, con la terza meta della giornata, mette al sicuro il risultato. I veneti però continuano a insistere e nell’ultimo scorcio di gara trovano altre due marcature pesanti che portano lo score sul 31-0.

Per il Romagna continua dunque il trend negativo in trasferta e sfuma la possibilità di uscire dal fondo della classifica: i ’Galletti’ restano infatti fermi a 14 punti, sempre a meno uno dal Valpolicella, a sua volta uscito senza punti nella prova con il Tarvisium, ma perdono terreno rispetto al Badia, che con il successo sul Casale si porta a quota 20. Nel prossimo turno i Galletti ospiteranno il Valsugana, per un’altra delicata sfida con una delle formazioni di vertice del girone.

Anche per il Romagna Rfc femminile la domenica è stata avara di punti: la trasferta a Calvisano, ultima prova in esterna della stagione, si è infatti conclusa con una sconfitta per 39-14.

l.r.