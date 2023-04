Romagna Rfc, l’Under 18 all’Italian Rugby Cup

Festività pasquali in mischia per il Polo di formazione Under 18 del Romagna Rfc, che il 7 e l’8 aprile ha partecipato all’Italian Rugby Cup a Parabiago, competizione che ha messo a confronto squadre italiane e estere. Molto positivo il bilancio della trasferta, un’importante esperienza formativa per i ragazzi, considerando anche l’alto livello delle altre realtà partecipanti. Oltre al Polo romagnolo e ai padroni di casa di Parabiago, erano presenti per l’ Under 18 le squadre di Bystric Rugby Club (Repubblica Ceca), Kildare Scarlets (Irlanda) e Amatori Rugby Napoli.

La delegazione romagnola, che schierava giocatori del 2006 e del 2007 provenienti dai club della franchigia, nell’arco della due giorni si è dimostrata all’altezza della situazione, pur trovandosi a confronto con squadre più esperte e strutturate. A partire dai Bystric, squadra molto fisica e prestante, che nella prima partita ha avuto la meglio per 3 mete a 0 sui romagnoli. Rotto il ghiaccio, nella seconda partita il Polo Romagna ha disputato un’ottima prova con il Napoli, vincendo in rimonta per 4 mete a 2 (marcature, tutte nel secondo tempo di Gioia, Gagliardetti, Frega, Marabini).

Anche nella seconda giornata i romagnoli se la sono giocata: con i Kildare Scarlets, squadra molto organizzata, una difesa aggressiva non è bastata per fare risultato, in quanto gli irlandesi hanno avuto la meglio per 4 mete a 2 (mete di Bracci e D’Agostino), pur a fronte di unabella prestazione corale. Nell’ultima gara, contro Parabiago, qualche errore di troppo è costato caro ai ragazzi del Romagna (fermati 3 mete a 0), ma la squadra ha reagito difendendosi con determinazione fino all’ultimo.

l.r.