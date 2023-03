Romagna Rfc, oggi arriva il Paese

Dopo la settimana di pausa coincisa con l’impegno a Roma della nazionale contro il Galles nel torneo del Sei Nazioni, il campionato di rugby di A riparte oggi dalla 6ª giornata di ritorno, con cui si apre il trittico di appuntamenti in programma nelle prossime domeniche, prima della nuova sosta per Pasqua. Saranno tre settimane particolarmente intense per il Romagna Rfc, atteso oggi dalla prova casalinga con il Paese e poi da due trasferte consecutive contro Tarvisium e Casale. Dopo aver perso lo scontro diretto con il Valpolicella e aver mancato l’occasione di allontanarsi dal fondo della classifica, i Galletti sono di nuovo a caccia di punti per risalire la china ed evitare l’ultimo posto, che al momento condividono con il Valpolicella.

Peccato dunque, per l’ennesima ghiotta occasione che i romagnoli non sono riusciti a sfruttare a dovere e che avrebbe invece potuto rappresentare la vera svolta di una stagione difficile (il girone veneto è molto impegnativo), partita in salita e finora mai recuperata pienamente. Eppure la squadra in vari frangenti ha mostrato di avere le potenzialità per cambiare passo e meritarsi di mantenere la categoria. Nulla è in ogni caso ancora precluso e il prossimo futuro potrebbe essere portatore di buone notizie.

Il primo ostacolo da superare è il Paese, che con 31 punti naviga a metà classifica, in cerca di punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona playout. All’andata i trevigiani vinsero per 18-10, al termine di una partita in bilico fino alla fine e decisa nelle ultime battute. Si tratta di un avversario spinoso da affrontare con cautela, cercando di sfruttare al massimo il fattore campo, confermando le belle prestazioni che hanno caratterizzato le ultime prove casalinghe dei romagnoli. L’appuntamento è alle 14.30 allo stadio del rugby con ingresso libero. L’incontro sarà diretto da Alex Frasson. Ecco l’elenco dei convocati: Baldassarri, Buzzone, Cesari, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Gallo, Greene, Lamptey, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Luca Ravaglia