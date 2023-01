Romagna Rfc, oggi vale doppio

Prima uscita del 2023 per il Romagna Rfc, che oggi sarà ospite del Rugby Badia per l’ultima prova del girone di andata del campionato di serie A. Dopo il mese di sosta porevista e programmata del campionato i ’Galletti’ tornano in campo per una delicata sfida, confronto diretto tra le ultime due della classifica, che al momento vede i romagnoli avanti di 5 lunghezze. Per entrambe le squadre si tratta dunque di una occasione ghiotta per rilanciarsi in classifica e chiudere in positivo un girone di andata parecchio avaro di risultati.

Se la squadra veneta finora è riuscita a conquistare un solo successo (il colpaccio contro il Petrarca), sono due le vittorie all’attivo del Romagna (con Casale e Valpolicella), protagonista di un percorso segnato da alti e bassi, con qualche frenata forse evitabile, ma caratterizzato da una progressiva crescita della squadra che fa comunque ben sperare. Una crescita che dovrà proseguire in questa seconda parte della stagione, in cui la lotta per la salvezza entra davvero nel vivo.

Oggi ci sarà sicuramente da aspettarsi un confronto serrato, con un Badia che vorrà dare battaglia e un Romagna che dovrà farsi trovare pronto per iniziare con il piede giusto questo nuovo anno. Le premesse paiono esserci, almeno sulla base delle valutazioni fatte dal tecnico Gianluca Ogier, che durante questo mese di stop ha potuto lavorare costantemente col gruppo al completo, aggiungendo nuovi aspetti tecnici e tattici e allo stesso tempo pungolando l’aspetto mentale di un gruppo che è alla sua prima esperienza nel difficile girone veneto, un raggruppamento nel quale qualità e talento nei roster di certo non mancano. Ma ora, con l’ultima partita del girone d’andata da ottimizzare al meglio e con l’identikit di tutti gli altri avversari ormai memorizzato, per il Romagna è arrivato il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato nella prima parte del torneo. Riguardo al match di oggi, il fischio d’inizio è in programma alle nel complesso sportivo di Badia Polesine.

Luca Ravaglia