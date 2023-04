Romagna Rfc, ora si mette male

Si mette in ripida salita la fase finale del campionato di rugby di serie A per il Romagna Rfc che scivola in ultima posizione e che, con due giornate ancora da disputare, vede lo spettro della retrocessione avvicinarsi pericolosamente a un gruppo che – in un girone complesso come quello veneto – non è riuscito a trovare la continuità necessaria per allontanarsi dalle sabbie mobili prima del rush finale. Il netto ko (75-21) rimediato domenica non si poteva non mettere in conto, visto che sul lato opposto del campo c’era il Vicenza Rugby, corazzata del torneo, primo in classifica. Eppure il bel primo tempo disputato dalla squadra romagnola ha lasciato intendere ancora una volta che questo gruppo avrebbe i mezzi per tenersi stretta la categoria.

La partita. Già dai primi minuti Vicenza dimostra di avere un passo a cui non è facile tener testa, segnando la prima meta al 4’, ma il Romagna non si lascia intimorire e al 12’ pareggia i conti con Sparaventi, da un’azione di maul. La fisicità dei tre quarti veneti si fa sentire e al 17’ arriva la meta che li riporta in vantaggio, l’unica della giornata non trasformata da Mercerat. Vicenza approfitta poi nel migliore dei modi di un errore dei romagnoli per intercettare un pallone a metà campo che propizia l’azione per la terza meta della giornata.

Sotto 7-19 il Romagna parte al contrattacco e si riporta sotto break grazie alla meta di Maroncelli trasformata da Giannuli. È un buon momento per i Galletti che continuano ad attaccare e sfiorano la terza meta. L’equilibrio della partita si rompe al 15’ della ripresa con la meta del bonus dei veneti, che apre la serie di marcature che scandiscono la restante parte della gara. Nell’arco di 10 minuti il Vicenza va a segno in altre quattro occasioni, scavando il solco decisivo. Il Romagna scivola dunque di nuovo in fondo alla classifica, sorpassato dal Valpolicella.

Ora i Galletti dovranno giocarsi il tutto per tutto nelle prossime due domeniche. La prossima settimana sarà la volta dell’ultima trasferta del campionato, in casa del Petrarca, prima del finale sul campo di casa con il Badia.

l.r.