Romagna Rfc, Riviera ko 20-12 e terza piazza confermata

La squadra femminile del Romagna Rfc impegnata nel campionato di rugby di seria A, ha concluso il girone conquistando una bella vittoria sul Rugby Riviera per 20-12, che conferma la squadra al terzo posto in classifica. Con un’ottima prestazione di tutto il gruppo, condita da tre mete, la squadra romagnola conferma la vittoria ottenuta all’andata sulle venete, dimostrando anche in questa occasione di saper tenere testa a una avversaria di grande spessore. I 4 punti conquistati portano a 27 il bottino conquistato nel campionato, con 6 vittorie al proprio attivo che confermano la squadra romagnola terza forza del girone dietro alle corazzate Valsugana e Calvisano. Formazione Romagna Rfc: Piva, Crispo, Cavicchi, Balsamo (Calderoni), Bellavista, Balsimelli, Vetrini, Gnassi, Gazzotti, Bozu, Magalotti, Meinero (Stoppa), Ferrera, Napoletano, Fantoni (Bentivegna). A disp: Dal Passo, Da Dalt, Paganotto. All: Sermenghi Marcature: 15’ cp Cavicchi, 47’ m Crispo tr Cavicchi, 55’ m Gazzotti, 70’ m Cavicchi.

Per quanto riguarda la squadra maschile invece, i romagnoli dopo aver sfiorato la prima vittoria esterna la scorsa settimana sul campo di Valpolicella, diretta concorrente per la salvezza, fermandosi a un passo dal traguardo sul 34-31 (valso due punti bonus), vanno incontro a una settimana di pausa del torneo. Si tornerà così in campo il 19 marzo quando ad aspettare i Galletti ci sarà la prova casalinga contro il Paese: appuntamento da non fallire, perché il Romagna si trova in ultima posizione a 20 punti appaiato al Valpolicella.

l.r.