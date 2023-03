Romagna Rfc, trasferta contro Tarvisium

Il cammino nel campionato di rugby di serie A del Romagna Rfc proseguirà oggi alle 14.30 con la difficile trasferta contro il Tarvisium, una delle corazzate del girone in piena corsa per i playoff e peraltro reduce dal colpaccio contro la capolista Vicenza.

Se a cinque giornate dalla fine della regular season il testa a testa Vicenza-Tarvisium anima la parte alta della classifica, anche in zona retrocessione i giochi sono ancora aperti: grazie alla vittoria sul Paese di domenica scorsa il Romagna ha raggiunto il Casale a 24 punti, lasciando l’ultimo posto al Valpolicella, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga e bisogna muovere la classifica, sfruttando al meglio ogni occasione. Bisogna fare i conti con un Tarvisium solido e organizzato, che da novembre, dal confronto con il Romagna, ha solo vinto: a Cesena i Galletti strapparono il doppio bonus e chiusero sul 27-34, dimostrando di tenere testa a un avversario così. Quello che bisognerà fare anche oggi, con una prova di carattere come quelle nelle ultime uscite casalinghe, per togliersi il ‘tabù’ delle trasferte che sta caratterizzando il campionato dei romagnoli.