Romagna Rfc una retrocessione molto amara

di Luca Ravaglia

Il Romagna Rfc domenica ha fatto la sua parte, battendo in casa il Badia, aggiudicandosi il bonus e i 5 punti al termine di una gara giocata col coltello tra i denti e il cuore in mano. Ma purtroppo non è bastato, perché ai Galletti per conquistare la salvezza nel campionato di serie A non era sufficiente vincere, serviva anche che la diretta concorrente, il Valpollicella, restasse a secco nel suo impegno a Verona. E invece il punto bonus conquistato (nonostante la sconfitta) in terra veneta ha portato in cassa quell’ultimo nichelino che ha fatto saltare i conti dei romagnoli costretti a salutare la categoria come ultima in classifica.

Venendo alla gara di domenica, c’era l’obbligo di una vittoria con bonus, sia per restare aggrappati alla possibilità di uno spareggio con il Valpolicella, ma anche per chiudere in positivo questa annata intensa e sofferta. E sofferta è stata anche la vittoria con il Badia, arrivata in rimonta, contro un avversario che ha dato filo da torcere per tutto il match.

Partono bene i Galletti, abili a trovare al 5’, con Sergi, il varco per la meta che apre le marcature. Il Badia risponde prontamente e dopo un paio di minuti si porta in vantaggio con una meta trasformata. Il botta e risposta prosegue perché all’11’ arriva il raddoppio dei romagnoli, messo a segno da Perju. Sergi da posizione molto angolata non trova i pali e così si resta sul 10-7. Il ritmo si mantiene alto da ambo le parti, ma è il Badia a sfruttare al meglio le occasioni a disposizione per trovare punti: al 21’ Fratini segna e trasforma la meta del nuovo vantaggio ospite e al 28’ arriva un altro affondo con Liut, per il 21-10 dopo la trasformazione di Fratini. L’equilibrio permane anche nella ripresa, fino al 10’, quando il Badia resta in 14 per il giallo al pilone Scolaro: il Romagna fa fruttare subito la propria superiorità numerica, grazie a una meta tecnica che riapre la partita. Il momento è buono per i Galletti, che con un’azione di mischia, conquistano – con Sparaventi – la meta del bonus, per il sorpasso sul 22-21. Ma a complicare la partita arriva il cartellino rosso a Mazzone, che li lascia in 14. I romagnoli difendono strenuamente, resistendo agli attacchi del Badia. E così è preziosissimo per riprendere fiato il calcio di punizione al 27’ di Giannuli che consegna altri 3 punti ai suoi. L’aggancio al Valpolicella però fallisce, dato che ai veneti, sconfitti in extremis dal Verona sul 12-11, basta il punto di bonus difensivo per conservare il penultimo posto, che vale l’accesso ai playout in cui potranno giocarsi la permanenza in A.