Romagna Rfc, una vittoria che vale triplo

L’impresa che serviva. Per la classifica che finalmente torna a sorridere, per il morale, per la gioia di tornare negli spogliatoi coperti di fango e vittoriosi e soprattutto per la consapevolezza che la strada è lunga ed è ancora piena di ostacoli, ma la salvezza nel campionato di serie A di rugby ora è decisamente possibile.

Il Romagna Rfc sfodera un’altra grande prova di carattere sul campo di casa cesenate battendo per 25-17 il Valsugana Rugby. Al termine di una battaglia nel fango, i ’Galletti’ si assicurano una vittoria di valore e mettono in cassaforte 4 punti preziosi per uscire dal fondo della classifica e sorpassare il Valpolicella, prossimo avversario nell’ultima prova di questa fase serrata del campionato. Come nel confronto con il Verona, il Romagna ribalta il pronostico (il Valsugana era arrivato – ed è ripartito – con 42 punti, un’enormità in più rispetto ai 14 dei padroni di casa) e dimostra di poter tenere testa a una avversaria di grande caratura, terza in classifica, riuscendo ad aggiudicarsi il match dopo un inizio non poco complicato.

Gli ospiti infatti partono forte e dopo appena due minuti si portano in vantaggio con una meta non trasformata. Il Romagna risponde bene, trovando il pareggio dopo pochi minuti con la meta di Tauro. La situazione resta in equilibrio fino al 26’, quando arriva la meta del raddoppio del Romagna, firmata da Donati, con Sergi che manda a segno anche la trasformazione per il 12-5. La risposta del Valsugana non tarda ad arrivare e una meta trasformata ristabilisce la parità per 12-12, parziale col quale si va al riposo. Nella ripresa il Romagna continua a tenere alta la concentrazione e grazie a una meta tecnica si riporta in avanti. Non basta per mettere al sicuro il risultato, perché una meta non trasformata del Valsugana rimescola le carte. E così nell’ultimo quarto di gara il Romagna si affida ai calci di punizione per allungare: in due occasioni, al 24’ e al 31’, il piazzato di Sergi va a segno così da portare i Galletti al di sopra del break.

I romagnoli resistono e non concedono la rimonta al Valsugana, chiudendo il match sul 25-17. Con i 4 punti conquistati il Romagna sale così a 18 punti in classifica, guadagnando terreno sulle altre avversarie in lotta per la salvezza. Se la squadra di Ogier riuscirà a confermarsi su questi livelli, mantenendo un’inerzia che si sta spostando dalla parte giusta, ci sarà ancora da divertirsi un bel po’.

Il tabellino: Romagna Rfc: Donati (22’ st Gallo), Perju (35’ st Zani), Di Lena, Vincic (2’ st Greene), Tauro, Sergi, Onofri, Maroncelli, Gigante (7’ st Scermino), Marini (24’ st Cesari), Baldassarri (30’ st Buzzone), Sgarzi, Mazzone, Manuzi (22’ st Sparavanti), Fantini. A disp: Coppola. All: Ogier. Marcatori: Primo tempo: 2’ m Mirolo nt (0-5), 11’ m Tauro nt (5-5), 26’ m Donati tr Sergi (12-5), 28’ m Ferraresi tr Mirolo (12-12). Secondo tempo: 9’ m tecnica Romagna (19-12), 19’ m Cesaro nt (19-17), 24’ cp Sergi (22-17), 31’ cp Sergi (25-17).

Luca Ravaglia