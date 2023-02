Romagna Rfc, un’altra padovana Oggi arriva un Valsugana in palla

Dopo il ko rimediato la scorsa settimana sul campo del Patavium, per il Romagna Rfc c’è un altro appuntamento con una squadra padovana: oggi alle 14.30 allo stadio del rugby di Cesena arriverà il Valsugana. Si annuncia una prova ostica, contro una formazione di alta classifica molto solida e organizzata. Si è visto nella partita d’andata, nella quale i veneti si erano imposti per 45-28 e lo conferma la classifica, che vede gli avversari terzi a 42 punti, anche se le sconfitte nelle ultime due giornate contro Tarvisium e Vicenza ne hanno frenato la corsa in ottica playoff. C’è da aspettarsi una squadra agguerrita, in cerca del riscatto per interrompere la serie negativa di febbraio e riprendere la propria marcia.

Lo stesso deve fare il Romagna, per ritrovare quello smalto mostrato nella partita con il Verona di due settimane fa. Tra i convocati ci sarà anche Erik Manuzi, che la scorsa settimana ha tagliato il traguardo delle 100 partite giocate con la maglia del Romagna. E’ stato tra i primi ad aver seguito tutta la trafila che dalle selezioni giovanili lo ha portato in prima squadra: "Con il Romagna ho vissuto tante esperienze magnifiche, dai tornei giovanili, alle tournée all’estero, fino al campionato di Serie A: sono davvero grato di aver avuto l’opportunità di compiere questo percorso. Spero che ci siano tanti altri traguardi da raggiungere insieme".

l.r.