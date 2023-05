Romagna Rfc Vincere potrebbe non bastare

di Luca Ravaglia

Il campionato di rugby di serie A è arrivato alle battute finali, dato che oggi si giocherà l’ultimo turno della stagione regolare, che vedrà il Romagna Rfc ospitare allo stadio del Rugby di Cesena il Badia. L’auspicio è però che quella odierna non sia l’ultima partita che attende i Galletti in questa stagione, perché se così fosse, significherebbe soltanto una cosa: retrocessione. Con la classifica attuale e la formula del campionato che prevede l’addio diretto alla categoria per l’ultima classificata e l’altrettanto automatica salvezza per chi si posiziona in terzultima posizione, il Romagna può solo sperare di conquistare l’accesso agli spareggi: un gironcino playout che coinvolge le penultime di ogni raggruppamento al termine del quale la peggiore classificata retrocederà.

A segnare la stagione della squadra con base a Cesena sono state le troppo deludenti prestazioni lontano dalle mura amiche, visto che in trasferta in tutto il campionato non è arrivata nemmeno una vittoria. E questo è davvero un peccato, soprattutto guardando un cammino interno che è invece stato caratterizzato da una ben maggiore continuità alimentata anche da vittorie contro avversari di primissimo livello. Una manciata di punti in più avrebbero fatto la differenza nell’intera stagione affrontata nel complesso girone caratterizzato dalla massiccia presenza di squadre venete molto competitive. In ogni caso non è questo il momento dei bilanci, né tanto meno delle recriminazioni, perché il tempo per cambiare le cose e scrivere un epilogo diverso a una storia che potrebbe apparire scontata, c’è ancora.

Il tempo di una partita, quella di oggi che il Romagna disputerà in casa alle 15.30 e ingresso libero contro il Badia. Con in più una purtroppo ulteriore dovuta precisazione: i Galletti dovranno vincere e prendersi cinque punti, ma il loro futuro non dipenderà soltanto da ciò che accadrà sul campo di Cesena. Contestualmente infatti per tentare un aggancio in extremis al Valpolicella ed evitare la retrocessione diretta, il Romagna dovrà anche sperare che non arrivino punti per i veneti dal derby con il Verona. Non è un’impresa facile, ma le motivazioni non mancano, a partire da quella di onorare fino in fondo un campionato che ha detto molto sul valore del Romagna Rfc e del suo progetto. Ulteriore insidia di questo ultimo appuntamento è rappresentata dal Badia, non ancora matematicamente al sicuro dai playout.

La classifica: Vicenza 84, Tarvisium 77, Valsugana 63, Petrarca 62, Verona 58, Casale e Badia 36, Paese 34, Patavium 33, Valpolicella 31, Romagna 26.