Romagna, serve cuore oggi c’è la capolista

Con le partite in programma oggi si apre l’ultimo atto del campionato di rugby di Serie A. Dopo le due settimane di pausa si riparte dalla terzultima giornata, che vedrà il Romagna Rfc impegnato sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena con la capolista Vicenza Rugby. Per entrambe le formazioni si tratta di un confronto che mette in palio punti pesanti per la propria corsa: se da un lato c’è il Romagna, al momento penultimo e in piena lotta per la salvezza, dall’altro c’è il Vicenza che difende il primato in classifica e deve guardarsi dal Tarvisium.

I verdetti del campionato sono ancora tutti da decidere, perché se nella parte bassa della classifica ci sono sei squadre racchiuse in otto punti a contendersi la salvezza, anche in vetta i giochi per accedere ai playoff non sono ancora chiusi, con Vicenza e Tarvisium separate da 5 lunghezze.

Il Romagna, dopo aver mancato l’occasione di allontanarsi dal fondo della classifica, avendo perso lo scontro diretto con il Casale di tre settimane fa, riparte da questo arduo confronto da affrontare con convinzione cercando di far valere ancora una volta il fattore campo, quest’anno davvero prezioso per i Galletti nella loro rincorsa alla salvezza. Una rincorsa che, a tre giornate dal termine della regular season, entra nel vivo: i romagnoli, penultimi a quota 26 punti, hanno infatti un solo punto di vantaggio sul Valpolicella e sono a meno due dal Badia, che incontreranno proprio all’ultima giornata.

La formula del torneo prevede infatti la retrocessione diretta dell’ultima della gradutatoria di ogni girone, mentre tutte le penullime si sfideranno poi in una poule playout al termine della quale l’ultima dovrà lasciare la categoria.

La gara di oggi inizierà alle 15.30 allo Stadio del Rugby di Cesena. L’ingresso è gratuito. Convocati: Babboni, Burioli, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Giannuli, Gigante, Greene, Lamptey, Maiga Assoura, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piccirillo, Pirini, Renzi, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

La classifica: Vicenza 74, Tarvisium 69, Valsugana e Petrarca 56, Verona 54, Paese e Patavium 33, Casale 31, Badia 28, Romagna 26, Valpolicella 25.