Romagna, sfida al Colorno per restare imbattuta

La sesta prova di campionato porterà il Romagna Rfc a Colorno, per il primo dei 4 derby emiliano-romagnoli che scandiranno il calendario di novembre e dicembre. È un confronto insidioso quello che attende oggi alle 13 i Galletti, con una delle squadre in corsa per i piani alti della classifica. I Barbari del Po, formazione cadetta del Colorno, capolista del massimo campionato di Serie A Elite, hanno infatti al proprio attivo 4 vittorie (ma solo 3 valide ai fini della classifica, data la sconfitta a tavolino assegnata nella prima partita con lo Jesi) e un bottino di 15 punti che li colloca in scia al gruppo di testa. Il Romagna arriva a questo appuntamento, giro di boa del girone di andata, con un ottimo ruolino di marcia, testimoniato dal fatto che la squadra è ancora a punteggio pieno, a quota 25 punti, con 4 lunghezze di margine sul Bologna, prima inseguitrice. In queste settimane si arriverà però al primo vero spartiacque del torneo, quello che coinciderà con le sfide con le compagini della parte alta della graduatoria.

Nel frattempo la società del Romagna Rfc ha voluto testimoniare la sua vicinanza alla popolazione toscana duramente colpita dall’alluvione delle scorse settimane avviando una raccolta fondi il cui ricavato verrà consegnato al Puma Bisenzio in occasione della partita della squadra femminile in programma il 21 gennaio. Chi volesse contribuire può chiedere maggiori informazioni al 3463880305.