Romagna, successo in extremis

Il Romagna Rfc ritrova la vittoria sul campo di casa, battendo per 26-24 il Verona Rugby nel campionato di serie A. Un successo arrivato sul filo di lana di una partita molto combattuta e frutto di una prestazione corale grintosa e attenta, di fronte a un avversario di qualità come il Verona: quello che serviva per risollevare morale e classifica dopo le sconfitte dell’ultimo periodo, dato che con i 4 punti conquistati domenica, i Galletti tornano ad avvicinarsi alle altre dirette avversarie nella lotta per la salvezza.

Fin dalle prime fasi del match si vede un Romagna propositivo e concentrato, abile a sfruttare un calcio di punizione che Sergi indirizza tra i pali per portarsi sul 3-0. Il ritmo in campo è vivace, con buoni spunti da ambo le parti: la situazione si sblocca al 20’ quando il Verona grazie a un’azione della propria mischia mette a segno la prima marcatura pesante della giornata, per il 7-3. Il Romagna, con un uomo in meno per il giallo a Pirini, risponde affidandosi ai calci piazzati: in altre due occasioni, il calcio di Sergi trova i pali, così da riportare i padroni di casa avanti per 9-7. Ma è ancora il Verona a trovare il bersaglio grosso, con Zorzetto che segna e Mortali allunga con il calcio di trasformazione: si va all’intervallo con i veneti avanti per 14-9.

Nel secondo tempo il Romagna riparte con il piglio giusto e mette sotto pressione il Verona: lo spunto vincente arriva al 10’, con Sgarzi che consegna ai suoi la prima meta della giornata che riapre i conti e vale il sorpasso per 16-14, dopo la buona trasformazione di Sergi. Le due squadre si affidano ai calci piazzati – uno per parte – per incrementare il proprio score, la difesa romagnola tiene bene, ma al 22’ Belloni trova il varco giusto per segnare la terza meta dei veronesi, di nuovo trasformata da Mortali. Sotto 19-24 il Romagna continua a crederci e ci mette cuore e testa per riagguantare gli avversari: ci riesce quasi allo scadere, grazie alla spinta della ’maul’ che propizia la meta decisiva, marcata da Maroncelli. Sergi anche in questa occasione non sbaglia e manda a bersaglio il calcio di trasformazione, per il nuovo controsorpasso romagnolo del 26-24.

l.r.