Romagna Team, ora vola Oggi assalto alle Final Six

di Luca Ravaglia

Oggi si fa sul serio: ad Ancona le due squadre cesenati di ginnastica artistica impegnate in serie A1 conosceranno il futuro della loro stagione.

In ambito maschile, il Gymnastic Romagna Team è praticamente certo di accedere alle Final Six in programma a Napoli a fine mese e nell’auspicio di giocare un ruolo di primo piano devono blindare l’attuale quarto posto: "Non sarà facile - analizza il tecnico Roberto Germani - ma abbiamo tutto quello che ci serve per riuscirci. A partire dal fatto che rivotiamo tutti i nostri atleti, dopo lunghi mesi caratterizzati dagli infortuni. Andrea Dotti, che nella scorsa prova era ancora convalescente, sarà praticamente a pieno servizio e anche Gabriele Tisselli sarà finalmente dei nostri. Abbiamo gestito qualche acciacco di Nicolò Vannucchi e pure Lorenzo Tomei, reduce dai mondiali juniores, sta ritrovando la giusta condizione".

Si chiude con Samuel Pompinetti e con Simone Tonti, che sarà la riserva: "Ha avuto il merito di averci sostenuto durante le fasi di maggiore criticità. Il suo apporto è stato cruciale".

Il quadro non è semplice, perché la concorrenza è tanta e gli errori possono costare cari: "Ferrara è in crescita, ci serve far meglio di loro e poi guardare quello che succede. In ottica di Final Six, i primi due posti sono fuori portata e anche il terzo è davvero difficile da raggiungere, ma vogliamo giocarci al meglio le nostre carte e per farlo ci serve accedere alla giornata conclusiva da quarti".

Quadro diverso invece per la squadra femminile targata ’Renato Sera’ al debutto in A1 e condizionata dal pesante infortunio della talentuosa Elisa Agosti, fuori tutta la stagione. Sta compensando Chiara Barzasi, affiancata anche da un gruppo di giovanissime atlete di casa costrette a crescere in fretta.

"Siamo in piena lotta per non retrocedere - riflette il tecnico Massimo Gallina - e per salvarci dobbiamo migliorare l’attuale undicesimo posto. E’ una questione di prestigio e di riconoscimento degli sforzi della società. Avessimo avuto anche Agosti, saremmo ampiamente da Final Six, ma i rimpianti non contano. Sono certo che questo gruppo possa centrare l’impresa e trovarsi, tra poche ore, a festeggiare una meritatissima salvezza".