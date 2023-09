Romagna, torna in mischia. Luci: "Rivogliamo la A"

A poco più di una settimana dal via del campionato di rugby di serie B, il motore del Romagna Rfc è agli ultimi giri del rodaggio, ma intanto la determinazione dell’intero roster è già al punto giusto: quello massimo possibile per una squadra che promette di entrare in campo ogni domenica con l’intento di tornare subito a riprendersi ciò che ha perso prima dell’estate: la serie A.

Ne è convinto il direttore tecnico Simone Luci: "Le sensazioni raccolte fin qui – commenta – sono confortanti. Molto del merito va al nostro nuovo allenatore Anthony Askew, tecnico inglese di grande esperienza, che ha saputo approcciarsi col gruppo fin da subito in modo estremamente empatico. E’ partito dai ‘basics’, insegnamenti immediati ed efficaci , attorno ai quali nel corso della stagione varrà costruito il resto del nostro gioco e i risultati si sono visti in fretta, prima di tutto nelle reazioni degli atleti, che si sono dimostrati entusiasti dell’approccio messo in campo".

Vincere non è mai facile, ma provare a farlo è sempre bellissimo. Anche sapendo che la concorrenza sarà agguerrita.

"Gli avversari di valore non mancano – prosegue Luci – ma questo non ci spaventa. Anzi, ci spinge ancora di più a dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo stagionale". La rosa è stata costruita con le conferme del gruppo dello scorso anno, i nuovi arrivi e, dato estremamente interessante soprattutto in ottica futura, le iniezioni dai settori giovanili della franchigia. "La partita della crescita e del radicamento nel territorio – insiste Luci – si gioca su due tavoli. Da una parte è importante poter contare su una prima squadra di qualità, che e rappresenti un’attrattiva sia per gli appassionati di rugby che vogliono godersi una buona partita, sia per le giovani promesse che così hanno un obiettivo chiaro e tangibile da inseguire. Dall’altra parte, su un binario altrettanto importante, si deve invece lavorare sodo per costruire proprio un vivaio florido. Ci stiamo lavorando con impegno, incassando anche gli attestati di fiducia della Federazione, che riconosce il nostro progetto come un punto di riferimento a livello nazionale".

Il campionato di serie B inizierà domenica 8 ottobre. Il Romagna Rfc, inserito nel Girone 2, partirà con una prova casalinga, affrontando la neopromossa Rugby Pieve. La domenica successiva sarà la volta della trasferta a Livorno sul campo dei Lyons Amaranto, mentre nel terzo turno, in programma il 22 ottobre, i Galletti torneranno sul campo di Cesena dove incroceranno il Cus Siena. Una gara alla volta, inseguendo una vittoria dopo l’altra.