Romagnoli maturi e con tutti i mezzi per vincere

Una squadra matura, con tante frecce, più forte delle assenze e che deve mantenere la propria aggressività, la capacità di trovare la profondità e la porta puntando sulla manovra e una difesa solida. Ma soprattutto continuità, è quella che sta avendo il Cesena che questa sera sfida un avversario capace di tutto. Non è un caso che il Pescara di Zeman, quinto a -12 dalle capoliste (deve recuperare il 5 dicembre il match di Pontedera), sia secondo in fase offensiva (22 reti dietro alla mitragliatrice bianconera, 36) ma fragile in retroguardia, 17 reti subite, la Juventus Next Gen penultima ne ha incassate 16. Ha ambizioni ma non continuità e se non dovesse battere i romagnoli saluterebbe le speranze per il primo posto diretto, restringendo ancora di più il lotto delle pretendenti reali. Ma nelle partite singole le formazioni di Zeman possono risultare micidiali, senza mezze misure.

Il Cesena e Toscano però hanno tutte le caratteristiche per risultare terribili per gli abruzzesi: compattezza, capacità di attaccare in velocità la profondità sfruttando gli spazi, forza in retroguardia. In un Cesena bene assortito si stanno poi evidenziando i giovani, alcuni esplosivi e decisivi ma tutti molto preziosi. E hanno trovato un tecnico che li fa giocare, che non guarda la carta di identità ma solo se un ragazzo è pronto o meno. Inoltre il più giovane e indispensabile a conti fatti è un ragazzotto di 36 anni, De Rose. In questo cammino accelerato dei bianconeri la gara da incorniciare come mentalità è stato il pari di Gubbio, a Pescara ecco un’altra occasione probante per dimostrare d’essere maturi per comandare a lungo.

re.ce.