Rubicone contro San Marino è tornato il sorriso Ancora ko invece la formazione femmile

Nel campionato di serie B di pallavolo maschile, torna il sorriso in casa Sab Group - Rubicone in Volley.

I ragazzi di coach De Marco si sono presentati alla sfida casalinga contro San Marino ancora senza Bellomo fermo ai box per un problema tendineo, ma dopo due sconfitte consecutive, i gialloblù avevano l’assoluta necessità di portare a casa i 3 punti. La partita si era messa subito male a causa di un infortunio Mazzotti che aveva fatto preoccupare lo staff; fortunatamente però l’opposto del Rubicone pian piano si è ripreso e ha giocato la solita grande partita, contribuendo a regalare ai suoi un combattuto ma perentorio 3-0 ( 25-21, 25-21, 25-22).

Vittoria che ridà morale in vista della prossima impegnativa gara a Sassuolo prevista sabato 25 febbraio con inizio alle 19.

Nel torneo di serie C femminile invece è arrivata un’altra sconfitta per la squadra del Rubicone In Volley, che questa volta si è arresa al tiebreak (25-22, 23-25, 24-26, 25-15, 15-10) nello scontro salvezza contro Claus Volley Forlì. Le gialloblù di coach Ortolani hanno disputato una buona partita giocandosela alla pari contro le forlivesi, portano in classifica almeno un punto.