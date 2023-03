Rugby - Serie A

Nella corsa alla salvezza nel torneo di rugby di serie A, il Romagna Rfc sfiora il colpaccio contro il Tarvisium, ma, fermato sul 35-31, non va oltre i due punti di bonus. Su uno dei campi più ostici del girone, i Galletti danno filo da torcere ai veneti e disputano una prova corale di spessore che consente alla squadra di continuare a muovere la propria classifica. I romagnoli si portano infatti a 26 punti, sempre appaiati al Casale, prossimo avversario in campionato che a sua volta oggi si è assicurato il doppio bonus nel match con il Valsugana.

La gara inizia in salita per gli ospiti, che al 4’ subiscono la prima meta del Tarvisium. Al 10’ i romagnoli approfittano di un calcio di punizione affidato a Sergi per guadagnare i primi punti della giornata, ma la risposta del Tarvisium non si fa attendere e poco dopo arriva la meta del raddoppio veneto. Sotto 14-3, il Romagna non perde la lucidità e anzi costruisce una buona rimonta nella parte centrale del parziale, segnando due mete trasformate (con Sergi e con Maroncelli) che li portano momentaneamente avanti 17-14. Il Tarvisium però si dimostra un osso duro e nei minuti finali spinge sull’acceleratore, assicurandosi prima il controsorpasso, con la meta di Carraro, poi un nuovo allungo con la meta di Favaro, entrambe trasformate da Giabardo, che chiudono il primo tempo sul 28-17.

Il Romagna nella ripresa torna in campo con il piglio giusto: al 2’ la meta di Sparaventi riapre i giochi, fino al 30’ quando è il Tarvisium a trovare la segnatura che mette in cassaforte il risultato. Gli ospiti però continuano a provarci e i loro sforzi si concretizzano al 38’ con la meta di Marini, quarta della giornata che vale il doppio bonus, dato che riporta i Galletti a meno 4. L’assalto finale non porta altri punti al Romagna, che però esce a testa alta da questo difficile confronto con una delle squadre più in forma del campionato, in piena corsa playoff.

Domenica è in programma una nuova trasferta che potrebbe essere cruciale per la permanenza in categoria del Romagna, che dovrà vedersela sul campo del Rugby Casale, col quale condivide il penultimo posto. Servirà buttare l’anima in campo, anche i perché subito dopo il match il campionato andrà in pausa per due settimane.

