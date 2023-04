Rugby Serie A - Ospiti sconfitti 42-15

Doccia gelata in uno dei momenti più delicati della stagione, che avrebbe potuto regalare il definitivo cambio di passo verso le acque più calme della classifica e che invece ora spinge verso le sabbie mobili delle zone a rischio retrocessione.

Il Romagna Rfc non riesce infatti a confermare le prestazioni positive delle ultime uscite ed esce senza punti dalla prova sul campo del Rugby Casale, che si impone con un netto ed inequivocabile 42-15. Con questa frenata si complica la corsa verso la salvezza nel campionato di rugby di serie A dei ’Galletti’, che ora hanno solo un punto di vantaggio sul Valpolicella (ultimo) e vengono staccati proprio dal Rugby Casale, che sale a 31 punti, mentre i romagnoli restano fermi a quota 26.

Il match si apre con due calci di punizione, uno per parte, a muovere subito il tabellone. Al 17’ il Romagna si porta in vantaggio con la meta di Marini, trasformata da Sergi, ma passano pochi minuti e arriva la risposta dei veneti, prima con un calcio piazzato poi con una meta trasformata che li riporta avanti per 13-10. Non basta la meta di Donati a rimettere in corsa i ’Galletti’, perché nel finale del primo tempo il Casale torna a colpire e segna altre due mete, entrambe trasformate, per il 27-15 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il Romagna non riesce a rientrare in partita e a contenere il Casale, che in apertura si assicura la meta del bonus. La quinta meta dei veneti, che di fatto azzera le speranze di rimonta del Romagna, arriva al 17’, seguita dopo pochi minuti da un calcio piazzato che serve ai veneti per allungare ancora e a portarsi sul definitivo 42-15. Non arrivano altri punti per gli ospiti, che ancora una volta confermano le difficoltà in trasferta e perdono una ghiotta occasione di tenersi a distanza di sicurezza dall’ultimo posto. Ora ci sono due settimane di riposo, utili per ricaricarsi in vista degli ultimi tre impegni di campionato: si ripartirà il 23 aprile con la prova casalinga con la capolista Vicenza.

Classifica: Vicenza 74, Tarvisium 69, Petrarca e Valsugana, 56, Verona 54, Patavium e Paese 33, Casale 31, Badia 28, Romagna 26, Valpolicella 25. L’ultima retrocede, la penultima si gioca la permanenza in categoria nella post season contro le penultime degli altri gironi.

Luca Ravaglia