Rugby, sete di rivincita "Rivogliamo la A"

di Luca Ravaglia

"Ho parlato con tutti gli atleti, mi sono confrontato individualmente con ognuno di loro e a ognuno ho detto la stessa cosa: l’obiettivo della stagione sarà quello di riportare il Romagna nel posto dove deve stare, la serie A. Lo ho fatto in anticipo, per essere sicuro: nel gruppo c’è spazio soltanto per chi ha una enorme fame di vittorie".

Non ama i giri di parole Simone Luci, direttore tecnico del Romagna Rfc, alle prese con la marcia di avvicinamento al nuovo campionato che vedrà i Galletti impegnati in serie B dopo la retrocessione arrivata al termine della scorsa stagione.

Luci, ha rimpianti?

"Credo che avremmo potuto salvarci. Valevamo il settimo o ottavo posto nel durissimo girone veneto, il che vuol dire che il nostro gruppo aveva – e ha tutt’ora visto che larga parte dell’organico è rimasta con noi – grandi qualità. All’inizio del campionato dissi che la nostra permanenza in categoria sarebbe passata dalla conquista di una vittoria esterna: la abbiamo sfiorata in diverse occasioni, ma non la abbiamo mai agguantata. E alla fine, col senno del poi, la classifica ha detto che la mia previsione era giusta: se avessimo vinto anche solo una gara fuori casa, avremmo mantenuto la serie A".

In casa in effetti avevate raccolto punti pesanti, anche contro avversari di calibro.

"Avevamo una squadra nuova, con un allenatore nuovo inserita in un girone nuovo. Un mix non semplice da gestire. L’aspetto psicologico era importante, davanti al nostro pubblico i ragazzi prendevano fiducia e mostravano il meglio. Purtroppo non è bastato".

Da dove si riparte?

"Da una pietra angolare di primissimo livello. A breve annunceremo il nome del nuovo allenatore, un tecnico inglese abituato a frequentare i piani alti di questo sport e che siamo riusciti a convincere presentando il nostro progetto di franchigia, ambizioso e costruito su basi solide. Il suo arrivo è l’ulteriore dimostrazione che non abbiamo intenzione di perderci in chiacchiere: ci interessano i fatti. E i fatti sono il ritorno in serie A". Nel frattempo la vostra realtà cresce.

"Il percorso è lungo, ma i frutti stanno già arrivando. Il Romagna è legato a tante squadre del territorio, quelle che compongono la nostra franchigia e con le quali i contatti sono costanti, dai settori giovanili ai gruppi senior. Anche quest’anno la Federazione ci ha premiato confermandoci il ruolo di polo di formazione, riconoscimento concesso soltanto a nove realtà in Italia e che porta a importanti fatti concreti".

Quali sono i vantaggi?

"L’obiettivo è favore al massimo la crescita. Degli atleti, certo, ma anche degli staff tecnici. Perché un conto è curare il percorso di un singolo giocatore che magari si aggrega per qualche tempo alla nostra prima squadra, un altro è fornire gli strumenti all’allenatore di un club per lavorare con lo stesso metodo di successo con tutto il gruppo, moltiplicando il potenziale". Si parte dai bambini.

"Questo sport ha un grande valore formativo, che è ancora sottovalutato, ma che porta frutti incontrovertibili nel percorso di crescita dei ragazzi. Per questo siamo molto attenti alla cura di ogni aspetto del vivaio".

Le adesioni sono in crescita.

"E possono esserlo ancora di più. Vogliamo sfruttare il volano degli imminenti campionati del mondo per promuovere il più possibile la disciplina, magari allestendo maxischermi nella club house per seguire le partite insieme e organizzando altri eventi aggregativi. Il rugby è uno sport educativo, perché insegna prima di tutto il rispetto delle regole e delle persone".