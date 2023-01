Sab Group di forza a San Martino

Bella vittoria per il Rubicone in Volley Sab Group, che si è imposto 1-3 (25-21, 23-25, 22-25, 18-25) sul campo di San Martino in Rio. La squadra di De Marco si è presentata alla trasferta reggiana nel campionato di serie B ancora a ranghi incompleti e con un solo centrale a causa degli infortuni di Rocchi e Morrone. De Marco ha schierato giocoforza Bellomo al centro, ruolo che comunque ha coperto fino a tre anni fa.

La formazione gialloblù sotto di un set e chiamata a rincorrere anche nel secondo sul 22-18, grazie a 2 muri punto di Nori, è riuscita a rientrare in partita e a vincere un match molto importante. Tutti gli atleti hanno disputato una buona prova, con un Mazzotti ritornato in gran forma che ha timbrato ben 24 punti risultando il top scorer della serata. Anche Pascucci, bersagliato in ricezione, ha retto bene nel fondamentale e messo a terra importanti e decisivi attacchi.

Dopo la sosta natalizia è sempre complicato riprendere il ritmo gara, ma i gialloblù, che ora sono sesti in classifica a quota 20 punti, hanno dato dimostrazione, in un campo difficile come quello reggiano (gli emiliani ora inseguono a 16 punti), che se giocano sciolti e concentrati possono fare molto bene.

Unica nota negativa è l’infermeria che da inizio stagione è sempre troppo piena. La squadra è in emergenza nel reparto dei centrali avendo il solo Nori a disposizione. L’ultima gara del girone di andata è in programma contro Pietro Pezzi Ravenna sabato 14 a San Mauro Pascoli, con inizio gara alle 17.30.

Non è scesa invece in campo la formazione femminile impegnata nel torneo di serie C, che tornerà a giocare nel prossimo fine settimana (anche in questo caso sabato 14) quando le ragazze ospiteranno a Savignano alle 17.30 nella palestra del Marie Curie la formazione della Fenix Energia Faenza. Il match si annuncia decisamente in salita, visto che le ospiti sono seconde con 28 punti, mentre le gialloblù occupano la penultima piazza a quota 8.

