Sab Group, il derby dice Rubicone

L’ultima gara del girone d’andata del campionato di pallavolo maschile di serie B maschile si chiude con una netta vittoria della Sab Group Rubicone, che piega 3-0 (25-10, 25-19, 25-22) la Pietro Pezzi Ravenna.

I ragazzi di coach De Marco sono partiti molto concentrati e hanno lasciato poco spazio alle repliche ravennati. Gherardi, aiutato anche da una buona ricezione, ha dato vita a giocate molto spettacolari smarcando spesso i compagni muro a uno. Unica nota dolente della serata sono stati i troppi errori che ancora giunti a questo punto i giocatori del Rubicone commettono e che rischiano di inficiare tante buone situazioni che si vengono a creare.

Il primo set è velocissimo e senza storia: 25-10 con le firme di Mazzotti e Nori. L’apertura del secondo parziale è invece all’insegna degli errori. A cambiare l’inerzia sono i muri di Pascucci e Bellomo: 18-13 e strada in discesa fino al 25-19. Si arriva così al terzo e ultimo set, che è all’insegna dell’equilibrio: Bellomo procura il primo break con 2 muri punto consecutivi, ma manca continuità e gli ospiti ne approfittano per piazzare il soprasso sul 16-18. Serve un timeout del Rubicone per rimettere la squadra in carreggiata, esaltata da Aldini e da un ace di Pascucci: 19-18. La zampata finale la piazza invece Mazzotti.

Il girone di andata si conclude così con il Rubicone al quinto posto in classifica. Ora la sosta di due settimane permetterà a coach De Marco di recuperare sicuramente qualche infortunato. Il girone di ritorno inizierà contro la seconda in classifica, la veronese Arredopark Dualcaselle che sabato 4 febbraio alle 17.30 arriverà a San Mauro Pascoli.

Partita assolutamente da dimenticare invece per la compagine femminile impegnata in serie C, sconfitta 0-3 (12-25, 21-25, 10-25) alla prima gara del girone di ritorno da Fenix Energia Faenza, seconda in classifica, a distanza siderale dalle gialloblù, che ora sono penultime.

l.r.