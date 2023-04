Sab Group Rubicone sconfitta 3-0 a Mantova L’imbattuta capolista si dimostra troppo forte

La Sab Group Rubicone esce sconfitta dalla trasferta di Mantova. Nonostante la buona prova offerta dai gialloblù l’imbattuta capolista si è dimostrata troppo forte per gli ospiti, battutti 3-0 ma restando sempre a contatto degli avversari, come dimostrano i parziali: 25-20, 25-20, 25-21. La squadra romagnola ha giocato alla pari con la corazzata lombarda per buona parte di ogni set, ma la qualità e l’esperienza dei padroni di casa nei momenti cruciali ha fatto la differenza. Tra i singoli, buona la partita di Bellomo al rientro in squadra dopo 2 mesi.

La partita. Coach De Marco schiera Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Rocchi, in posto 4 Aldini e Bellomo, libero Rizzi. Inizio di set con Mazzotti acciaccato a causa di un fastidio al ginocchio. Subito un gran Bellomo tiene il Rubicone incollato ai mantovani 5-5. I gialloblù giocano bene e con Nori in primo tempo tengono Mantova vicina anche col passare dei minuti (10-9). Aldini mette a terra una gran palla spinta di Gherardi e impatta 11-11. A quel punto Mantova accelera e scappa sul 18-14. Mazzotti prova a riavvicinarsi sul 21-18, ma la capolista però serra le file e non si fa più riprendere: 25-20. Nel secondo set i padroni di casa partono forte (4-1) ma i giocatori del Rubicone reagiscono con Mazzotti e Rocchi (7-7). Un mano fuori di Aldini porta il Rubicone al sorpasso (13-14) che non prende slancio per un paio di imperfezioni gialloblù. I lombardi mettono la freccia e allungano. I conti si chiudono nel terzo, con Mantova che parte forte (4-1), ma viene ripresa dagli ospiti (8-8) che rallentano: 11-8 e poi 19-13. Il colpo di reni serve solo a limare lo scarto. Ora il campionato si ferma per Pasqua. Prossima gara a San Mauro Pascoli sabato 15 alle 17.30 contro Padova. Tabellino: Mazzotti 16, Bellomo 11, Aldini 6, Pascucci 1, Rocchi 7, Nori 3, Gherardi 1, Massaro, Morrone , Rizzi e Carlini (libero), n.e. Marchi e Mazzotti Mattia, Allenatore De Marco

Luca Ravaglia