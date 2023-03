Saber a parte, fermi Ferrante e Udoh Contro il Gubbio si gioca alle 14.30

Cambia l’orario d’inizio di Gubbio-Cesena, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie C, in programma sabato 11 marzo allo stadio “Barbetti”. Il match, originariamente programmato alle 17.30, verrà anticipato infatti alle 14.30.

Ieri mattina al centro Rognoni è andata in scena la consueta seduta del mercoledì divisa tra un lavoro atletico e uno tecnico-tattico sul campo. Prima Bianchi e compagni hanno svolto una sessione in palestra dedicata alla forza, poi si sono spostati sul campo dove il gruppo è stato diviso in due alternando esercitazioni di due contro due ad altre su situazioni difensive in inferiorità numerica. A chiudere l’allenamento (nella foto a destra), sotto la pioggia, è stata una partitella su campo ridotto. Sempre a parte ha lavorato Saber, mentre a riposo sono rimasti Ferrante (che sta smaltendo un attacco influenzale) e Udoh alle prese con noie ad una caviglia, retaggio della gara col Fiorenzuola. La preparazione verso il Montevarchi proseguirà questa mattina sempre a Villa Silvia.

Dopo il record di presenze (17.130) della gara con la Reggiana che l’ha confermato come il club più seguito della Serie C, con una media di 8912 spettatori a partita, domenica il Cesena torna all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per la gara contro l’Aquila Montevarchi, in programma alle ore 14.30. I biglietti per la gara potranno essere acquistati a partire da oggi presso i punti vendita del circuito Vivaticket tra cui il Coordinamento Club Cesena aperto oggi e domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 12.

In occasione di questa gara torna la promozione per gli under 14 che - solo se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado - potranno accedere gratuitamente a tutti i settori dello stadio: per ricevere un biglietto omaggio, gli interessati dovranno inviare la richiesta alla e-mail [email protected] allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore. Il Cesena FC ricorda ai propri tifosi che l’acquisto in prevendita dei tagliandi, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it senza necessità di stampa del biglietto dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile.

Sabato la Primavera 1 andrà a caccia dei primi punti nel girone di ritorno. Nella gara valevole per la 5ª giornata del girone di ritorno, i ragazzi di mister Ceccarelli riceveranno alle 13 la visita del Torino reduce dall’1-1 con la Roma e ora quarto in classifica con 37 punti. I biglietti per la gara saranno in vendita al costo unico di cinque euro (ingresso gratuito per gli under 14) dalle 12 al centro sportivo di Martorano. Il match sarà trasmesso in diretta dalle 13 sul canale “Solo Calcio” di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.