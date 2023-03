Saber e Udoh ancora a parte: recupero difficile

Se il Gubbio è stato spedito in ritiro punitivo fra i boschi e le colline di Cascia, il Cesena di Mimmo Toscano sta continuando sui campi di Villa Silvia la preparazione in vista della sfida contro gli umbri di sabato.

Ieri i bianconeri si sono allenati regolarmente e lo faranno anche oggi a Villa Silvia, mentre domani sosterranno l’ultima seduta in terra romagnola prima di salire sul pullman e dirigersi verso il ritiro che li ospiterà nelle ore subito precedenti la gara contro il Gubbio. A parte i lungodegenti Coccolo e Zecca, all’allenamento di ieri non hanno preso parte Saber e Udoh che hanno lavorato a parte con fisioterapia, terapia e palestra per l’italo-tunisino e corsa leggera per l’attaccante. A meno di clamorosi miglioramenti fra oggi e domani, è difficile che li si possa vedere in campo in Umbria. Ma forse qualche piccola speranza si potrebbe ancora coltivare.