Saber e Udoh tornano in gruppo Per Gubbio potrebbero esserci

A ieri e quindi a un giorno dalla chiusura della prevendita sono già quasi 300 i tifosi bianconeri pronti a seguire il Cesena nella trasferta a Gubbio, un numero che testimonia una volta di più, la straordinaria passione della tifoserie bianconera. Sono infatti 295 i biglietti staccati per il settore ospiti dello stadio “P. Barbetti”, un numero destinato a lievitare entro le ore 19 di oggi: fino a quell’ora i tagliandi potranno essere acquistati on line sul sito www.vivaticket.it, presso i punti vendita presenti a Cesena al Coordinamento Club (aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e alla Tabaccheria Stridi (via Cervese 395; orari: 8-12-30 e 15.30-19.30).

Saber e Udoh sono rientrati in gruppo: è questa la buona notizia che a mister Domenico Toscano ha consegnato la penultima seduta in vista della gara col Gubbio in programma sabato (ore 14.30, diretta sul canale 14 di Teleromagna). Ieri mattina al centro Rognoni i due calciatori hanno preso parte all’allenamento che ha visto i bianconeri dedicarsi ad un lavoro tattico specifico, prima simulando situazioni di gioco attraverso due schieramenti e poi all’interno di una partitella 11 contro 11. In chiusura il tecnico ha dato spazio ad una sessione di calci piazzati, prima di dare appuntamento a domattina quando, all’Orogel Stadium, è in programma la rifinitura. A seguire alle 12.30 (diretta sulla nostra pagina Facebook @cesenafc)conferenza pre-partita mentre nel pomeriggio il gruppo dei convocati partirà per il ritiro in terra umbra.

Anche se domani il Cesena farà visita al Gubbio, è già scattata la prevendita per la prossima gara in casa quella molto importante che nel turno di martedì 14, vedrà il Cavalluccio ospitare la Virtus Entella alle ore 21. I biglietti per la gara potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket tra cui il Coordinamento Club Cesena, aperto oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.