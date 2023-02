Sacchetti: "Cesena, è l’occasione giusta"

di Andrea Baraghini

La super sfida di lunedì vista da un doppio ex, o quasi. Paolo Sacchetti da Cesenatico ex centrocampista classe 1965 con circa 240 presenze tra i professionisti nel curriculum (oltre 100 in B, altrettante in C ed anche una in serie A) in realtà, da giocatore, il bianconero non lo ha mai indossato. Cresciuto nelle giovanili del Cesenatico in carriera ha vestito le maglie di Modena, Sassuolo, Montevarchi, Salernitana, Messina Carpi, Bologna, Alessandria Baracca Lugo, Ascoli prima di chiudere ( 97-98) a Castel San Pietro. Nell’estate ‘92 però era nel mirino del Cavalluccio, oltre che della Reggiana: alla fine la spuntarono gli emiliani e Sacchetti andò a far parte di quel team che regalò la prima storica promozione in A della ’Regia’. Una promozione tra l’altro festeggiata al Manuzzi, e poi al ristorante Teresina di Cesenatico a spese dell’allora allenatore granata Pippo Marchioro, grazie all’ 1-1 firmato proprio Sacchetti e Hubner. Alla corte bianconera ci è finito qualche anno dopo (dal 2006 al 2009), ma come mister nelle giovanili, stesso ruolo che ancora oggi ricopre alla Savignanese.

Sacchetti, lunedì sera sarà in tribuna al Manuzzi?

"Sicuramente si e penso che sarà uno spettacolo".

Pronostico?

"Non ne faccio, ma se il Cesena dovesse vincere, il campionato sarebbe completamente riaperto. Un pareggio manterrebbe i giochi ancora in bilico, anche se la bilancia penderebbe più a favore della Reggiana".

E in caso di segno ’due’?

Nel calcio mai dire mai, ma penso che il discorso probabilmente sarebbe chiuso"

Quali sono i punti di forza delle due squadre?

"Si somigliano. Sono forti in tutti i reparti, la squadra di Diana un gol lo fa sempre e dietro ne prende pochi segno di una buona difesa ma anche di un centrocampo solido. Idem il Cesena".

Quindi quale può essere l’arma in più dei bianconeri?

"Davanti il Cesena ha un pizzico in più di imprevedibilità e questo può fare la differenza. Vedo giocatori in grado di inventare qualcosa dal nulla, come il giovane Stiven Shpendi

Lui e suo fratello sono innesti dal vivaio. Per il Cesena un ritorno alle buone abitudini?

"Per queste società dovrebbe essere una regola. Gli anni migliori il Cesena li ha fatti proprio quando aveva giocatori allevati in casa e da impiegare in prima squadra che oltre a dare il loro apporto garantivano anche introiti importanti.

Lei oggi si occupa proprio di giovani, come mai questo non accade più così spesso?

"Ai miei tempi un ragazzo se era bravo non si vedeva l’ora di farlo debuttare. Oggi questo non accade più, almeno in Italia"