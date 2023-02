Sale la febbre per il big match Curva Mare già tutta esaurita

Quando il grande calcio chiama, Cesena risponde. Risponde sempre, perché qua la categoria non conta, conta il cuore. E dunque eccolo qui il cuore: 3.106 biglietti staccati nel primo giorno di prevendita relativo ai tagliandi del big match di lunedì sera contro la Reggiana (più altri 1.286 già finiti in mano ai sostenitori emiliani che promettono un esodo in massa). Le porte del Centro Coordinamento Club che metteva a disposizione i ticket si sono aperte ieri alle 9 e chi ha girato la chiave nella serratura si è immediatamente trovato con la fila davanti. I primi fedelissimi si erano infatti già posizionati in paziente attesa con almeno mezz’ora d’anticipo, per essere sicuri di poter contare sullo spettacolo in diretta. Hanno fatto bene perché in effetti già ieri, contando ovviamente anche i 6.052 abbonati, i posti disponibili in Curva Mare si sono esauriti. Già ora quindi, sommando i numeri (e dando come sempre per assodato che tutti gli abbonati si presenteranno ai tornelli), a vedere la seconda forza del torneo provare a sgambettare la prima, ci saranno oltre 10.000 persone.

La prevendita proseguirà presso i punti vendita del circuito Vivaticket (https:shop.vivaticket.comitaricercapv) e presso la sede del Coordinamento Club Cesena, aperto oggi, domani e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Luca Ravaglia