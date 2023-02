Sammaurese, a Budrio tris vincente e convincente

mezzolara

1

sammaurese

3

MEZZOLARA: Malagoli, Mari, Garavini (23’ st Panzacchi), Landi, Fiore, Dall’Osso (37’ st Montesi), Bertani, Roselli (10’ st Giannini), Russo (10’ st Dalmonte), Jassey, Bocchialini (24’ st D’Este). A disp. Wangue Moumi, Cavina, Bovo, Lombardi. All. Nesi.

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Vallocchia (25’ st Sami), Casadio (43’ st Tamai), Merlonghi (46’ st Cremonini), Berardi (32’ st Maltoni), Barbatosta (32’ st Grassi). A disp. Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Zaghini. All. Martini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Reti: 6’ pt rig. Bocchialini, 12’ pt Casadio, 15’ pt Merlonghi, 8’ st Barbatosta.

Note: ammoniti Gaiola, Jassey, Benedetti, Maggioli, Casadio, Dalmonte.

BUDRIO (Bologna)

Fondamentale vittoria esterna che profuma di salvezza anticipata per la Sammaurese di Marco Martini che, grazie al successo in rimonta per 3-1 sul campo della diretta rivale Mezzolara, sale a quota 39 punti. Considerando che all’appello mancano ancora 12 partite, Merlonghi e compagni cercheranno prima di superare la fatidica quota 41-42 per poi - perché no? -, provare a togliersi qualche soddisfazione.

Venendo alla cronaca del match, al 6’ i padroni di casa si portano già in vantaggio. Jassey entra in area dalla destra e viene sgambettato da Grbic: il direttore di gara concede il penalty, trasformato da Bocchialini nonostante il tocco di Piretro. Ma si tratta di un fuoco di paglia per la band di Michele Nesi che, al 12’, dopo una conclusione di Berardi terminata incredibilmente a lato, subisce il pari: Casadio, dopo aver chiuso una bella triangolazione con lo stesso Berardi, si presenta a tu per tu con Malagoli e non gli lascia scampo con un preciso diagonale. Galvanizzata dal pareggio, la Sammaurese continua a premere e, tre giri di orologio più tardi, passa in vantaggio. E’ Merlonghi, con una splendida conclusione da fuori, a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali. All’8’ della ripresa, la formazione romagnola trova addirittura il tris: è Barbatosta questa volta in tuffo di testa, a battere il portiere locale nonostante il disperato tentativo di quest’ultimo di evitare il gol.

Nesi cerca di ridisegnare la squadra ed è proprio un subentrato – l’ex di giornata Mario Giannini – a costruire la migliore occasione per riaprire l’incontro. Al 18’ quando il numero 20 di casa si incunea bene in area e lascia partire una conclusione che Piretro respinge di piede. Nel finale, la Sammaurese sfiora addirittura il poker con una rovesciata di Grassi deviata contro la traversa da Malagoli prima di essere allontanata dalla difesa.

Nicola Baldini