Sammaurese, al ’Macrelli’ di scena la forte capolista Giana Erminio

Arriva la capolista al “Macrelli”. Oggi la Sammaurese di Marco Martini si troverà di fronte la Giana Erminio, formazione partita col chiaro obiettivo di tornare subito fra i professionisti e adesso impegnata in un lungo testa a testa con la Pistoiese che la insegue a due punti. Rientra dalla squalifica Maggioli che sarà subito chiamato ad un compito di grande difficoltà dovendo arginare la forza offensiva di una squadra che finora ha segnato 61 reti. I migliori marcatori sono Fall Maguette arrivato a 17 centri e Perna con 12.

Andrea Chiappella, tecnico della Giana Erminio, non avrà il difensore Colombara e il centrocampista Caferri squalificati e dovrebbe confermare lo schieramento con la difesa a quattro in linea, tre centrocampisti e tre attaccanti, lo stesso atteggiamento tattico adottato dalla Sammaurese. Non sarà perdonata nessuna distrazione difensiva, nessuna caduta di concentrazione da un avversario molto dotato sul piano tecnico e atletico e spinto da una grande motivazione come quella di inseguire la vittoria in questo campionato che la Giana ha a lungo dominato. Squadre in campo alle 14.30 dirige Mattia Drigo.

Torna in campo l’Eccellenza per il terzo impegno in otto giorni. Il Diegaro dopo due successi di fila cerca punti sul campo del Castenaso, la Savignanese riceve il Pietracuta, una neo promossa molto combattiva.

