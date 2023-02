Scontro diretto con in palio un posto nei playoff al “Macrelli” fra Sammaurese e Fanfulla. I lombardi hanno rallentato (due punti nelle ultime tre giornate) mentre la Sammaurese arriva dalla bella vittoria a Carpi. Con Gaiola squalificato, Martini deve trovare un sostituto davanti alla difesa: potrebbe essere Scarponi. Per il resto il tecnico giallorosso, visti anche gli ultimi arrivi, ha la possibilità di scegliere fra varie opzioni che prevedono l’impiego di Barbatosta. Squadre in campo alle 14.30. In Eccellenza la rilanciata Savignanese affronta il S.Agostino. Ieri in anticipo il Diegaro ha perso in casa 0-3 contro il Pietracuta.

r.d.