Sammaurese, arriva la Correggese

Turno infrasettimanale per la Sammaurese e secondo impegno nel giro di quattro giorni considerando che domenica i giallorossi saranno impegnati sul campo del Carpi. Oggi alle 14,30 al “Macrelli” arriva una Correggese reduce dalla bella vittoria sul Corticella. Martini per fare fronte a tre impegni così ravvicinati dovrà ricorrere alle rotazioni e i recenti arrivi di Nicolò Vallocchia e Filippo Berardi saranno preziosi anche se Berardi vista la lunga inattività per infortuni deve essere gestito. Partita con ambizioni notevoli, la Correggese dopo una prima parte di campionato molto balbettante è nella zona bassa della classifica (quartultima con 22 punti) e prima della vittoria sul Corticella arrivava da tre sconfitte segno che il cambio di allenatore non ha portato c la svolta desiderata.

Roberto Daltri