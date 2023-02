Sammaurese, contro l’Aglianese per blindare la salvezza matematica

Per avvicinare ancora di più la salvezza matematica ormai davvero a portata di mano e continuare ad inseguire le ultime posizioni della zona playoff, oggi la Sammaurese scende in campo contro l’ Aglianese.

I toscani dopo essere stati per alcune stagioni una delle pretendenti fisse alla vittoria del girone hanno ridimensionato le ambizioni ma rimangono pur sempre una squadra da tenere in grande considerazione non fosse altro per il fatto che possiedono il terzo attacco del girone. Come sempre i dati vanno letti fino in fondo; l’Aglianese ha segnato otto reti in più rispetto ai giallorossi di Martini ma ha anche incassato 38 reti contro le 30 subite finora dalla Sammaurese. Si profila quindi un incontro basato più sulla ricerca del gol piuttosto che sul tatticismo. Ora la Sammaurese dispone di molte soluzioni in avanti visto che ultimamente Grassi e Berardi si sono aggiunti nella lista dei marcatori giallorossi e sarà interessante anche il confronto fra Merlonghi e Mariani entrambi ad un passo dalla doppia cifra per i gol segnati. Dirige l’incontro Umberto Spedale, fischio di inizio alle 14,30 al “Macrelli”.

Ieri nell’anticipo del campionato di Eccellenza la Savignanese grazie alle reti di Nicolini e Pacchioni ha battuto in trasferta il Granamica. Oggi il Diegaro riceve il Bentivoglio, vero scontro diretto essendo le squadre divise da un solo punto. Mercoledì alle 20.30 al “Capanni” è in programma il recupero fra Savignanese e Diegaro.

Roberto Daltri