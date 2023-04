Sammaurese, ecco il derby a Forlì per cercare di blindare la salvezza

Quello di oggi è ormai una classica, uno scontro che spesso ha riservato soddisfazioni alla Sammaurese. Insomma Forlì-Sammaurese di solito è una gara emozionante come lo è stata nel girone di andata anche se non ci sono stati i gol. Oggi poi si devono includere nel conto le grandi motivazioni del Forlì che vuole tornare dentro la zona playoff ed anche quelle della Sammaurese che cerca ancora punti per non dover pensare più alla questione salvezza.

Durante la settimana però la sentenza che ha penalizzato il Fanfulla di quattro punti ha ingarbugliato ancora di più la zona bassa della classifica e questo in qualche modo avvantaggia i giallorossi. Mister Marco Martini però pensa principalmente a come ovviare alle assenze di Merlonghi che deve scontare un turno di squalifica e di Bonandi per infortunio. Per il centro dell’attacco il tecnico può contare sul forlivese Maltoni che può agire da riferimento in area. Altre soluzioni potrebbero prevedere una formazione senza una vera punta centrale, magari con Grassi in posizione più accentrata del solito. Dall’altra parte l’allenatore forlivese Graffiedi, dopo aver visto la squadra interrompere la serie negativa, ha potuto recuperare tutti durante la settimana trovandosi quindi fra le mani varie soluzioni da poter utilizzare. Squadre in campo alle 15 allo stadio “Morgagni” di Forlì, direzione affidata a Leonardo Salvatori.

Penultima giornata del campionato di Eccellenza con le formazioni del cesenate ormai tranquille col solo obiettivo di chiudere al meglio la stagione. La Savignanese di Montanari affronta al “Capanni” il già retrocesso Del Duca Grama, gara nella quale sarà prevedibile l’impiego di molti giovani nella formazione gialloblu: dirige l’incontro Guglielmo Noce. Alle 15.30invece il Diegaro di Cucchi sarà impegnato sul campo del Progresso che cerca punti per mettere al sicuro il secondo posto, dirige Matteo Diversi.

Roberto Daltri