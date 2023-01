Sammaurese, il giorno per sfatare il tabù del Real Forte Querceta

La Sammaurese oggi deve assolutamente tornare a segnare per interrompere la serie dei pareggi consecutivi a reti bianche e il gol servirà ancora di più per cancellare il tabù Real Forte Querceta. Mancherà Emanuele Maltoni per squalifica ma Marco Martini da oggi ha a disposizione Lorenzo Grassi appena arrivato dalla Fermana come alternativa in attacco dove nelle ultime giornate è mancata un po di brillantezza e precisione. Oltre ad essere a pari punti in classifica le due squadre si equivalgono avendo segnato lo stesso numero di gol, ma il Querceta ha incassato due reti in più. Ci si può aspettare una gara equilibrata che potrebbe essere decisa dalla prodezza di un singolo. Sul fronte toscano sempre da tenere in grande considerazione Pietro Pegollo attaccante e anima della squadra nella quale milita per la quarta stagione consecutiva. Si gioca alle 14,30 al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi, dirige Matteo Santinelli.

In Eccellenza si gioca la terza di ritorno, squadre in campo alle 14,30. La Savignanese riceve al “Capanni” un Castenaso partito con grandi ambizioni ma oggi attardato in classifica, dirige Samuele Nazzicone. Il Diegaro dovrà sfoggiare una prestazione come quelle viste ultimamente per non soccombere contro il Russi ora al secondo posto a tre punti dalla capolista Victor San Marino. Dirige l’incontro Matteo Stanzani.

Roberto Daltri