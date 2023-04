Sammaurese, il solito copione: gioca, crea ma segnano i rivali

sammaurese

0

sant’angelo

1

SAMMAURESE (4-3-2-1): Piretro 6; Masini 6, Benedetti 6, Maggioli 6, Bolognesi 6; Haruna 6, Gaiola 6,5, Casadio 6 (13’ st Grbic 6); Berardi 6 (31’ st Grassi sv), Barbatosta 6 (35’ st Cremonini sv); Maltoni 6. All.: Martini.

SANT’ ANGELO (3-5-2): Nucci 6; Confalonieri 6, Bigolin 6, Cosentino 6; Arpini 6 (24’ st Sia 6), Caporali 6, Perego 6 (28’ st Zazzi 6), Bugno 6,5 (42’ st Baggi sv), Ngounga 6; Spaviero 6 (11’ st Silla 6,5), Gobbi 6,5. All.: Gatti.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Rete: 39’ st Gobbi.

Note: ammoniti Gaiola, Haruna, Arpini, Perego, Gobbi, Baggi; spettatori 150 circa; angoli 6 a 1 per la Sammaurese; recupero 5’ tutti nella ripresa.

Sta diventando un copione ormai ripetitivo quello che caratterizza molte delle gare casalinghe della Sammaurese: non riesce a trasformare in gol le occasioni da rete prodotte e prima o poi commette una leggerezza difensiva che diventa decisiva ai fini del risultato e questo è successo anche contro il Sant’ Angelo. I lombardi sono arrivati al “Macrelli” con l’obiettivo di prendere punti per alimentare la rincorsa alla salvezza e grazie alla 13ª rete in campionato di Gobbi si sono portati via i tre punti.

Nella Sammaurese rientra Haruna che parte bene e cala alla distanza, Scarponi e Bonandi sono in tribuna e nel riscaldamento Merlonghi viene messo fuori causa da un risentimento muscolare e al suo posto al centro dell’attacco Martini inserisce il forlivese Maltoni.

Passano solo 3’ e Piretro deve distendersi per deviare il bel diagonale di Spaviero, poi i lombardi ci riprovano al 14’ e al 16’ ma il colpo di testa di Bigolin e la punizione battuta da Bugno non mettono in difficoltà Piretro.

Il primo vero segnale della Sammaurese in fatto di azioni offensive arriva al 30’ quando nessuno si fa trovare pronto sul bel traversone di Masini. Al 44’ Berardi ruba palla e centra per Maltoni ma Bugno in scivolata riesce a deviare la palla.

Nella ripresa la Sammaurese spinge con maggiore continuità, al 18’ Haruna non arriva in tempo per la dedizione di testa sul cross di Berardi. Un minuto dopo ci prova Maltoni ma la sua girata di prima intenzione è troppo centrale. Il centravanti giallorosso al 24’ prova l’azione personale e conclude con un destro alto di poco. Alla mezz’ora Maggioli cerca di ripetere la prodezza che ha steso la Giana Erminio ma questa volta la mira è imprecisa. E al 39’ arriva l’episodio decisivo: la Sammaurese sbaglia l’uscita dalla propria area, la palla finisce a Silla che vede Gobbi e gli mette sulla testa la palla che il centravanti di testa infila nel sette alla destra di Piretro. Non c’è più tempo, la Sammaurese ci prova ma non raggiunge il pareggio.

In sala stampa Marco Martini fa capire che il problema non sono le gambe o le assenze: "A volte siamo troppo superficiali e subiamo gol evitabili come quello di oggi quando siamo in possesso della palla". Poi il tecnico richiama la squadra ad un bagno di realismo: "Non ci devono mancare grandi motivazioni la classifica e gli avversari ci costringono ad averle".

Roberto Daltri