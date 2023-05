Sammaurese in casa

Si chiude oggi la stagione regolare del campionato di serie D e, a parte il primo posto ormai conquistato dalla Giana Ermino e l’ultima posizione occupata da tempo dal Salsomaggiore, il resto si deciderà proprio oggi.

Anche la Sammaurese è ancora in ballo: i giallorossi in caso di pareggio o vittoria contro il Salsomaggiore sarebbero salvi matematicamente, la vittoria poi li porterebbe a quota 51 un punto sopra a quanto fatto la scorsa stagione. In caso di sconfitta invece si dovranno prendere in considerazione scontri diretti e classifiche avulse ma i casi possono essere talmente tanti che sarebbe noioso elencarli tutti. Al “Macrelli” arriva una rivale ormai retrocessa e questo potrebbe diventare la classica arma a doppio taglio: gli emiliani sono ormai in vacanza ma vorranno chiudere bene una stagione così negativa per loro. La Sammaurese deve pensare solo a vincere, non farsi prendere dalla fretta se il gol tarda ad arrivare perché oggi più che mai serve lucidità. Rientra dalla squalifica Merlonghi, gli altri a parte gli acciacchi che hanno colpito Maggioli e Bonandi sono disponibili.

In questi momenti le statistiche contano fino ad un certo punto, però il fatto che il Salsomaggiore non vinca da 12 giornate, che nelle ultime due abbia incassato nove reti senza segnarne neppure una qualcosa vorrà pur dire. Squadre in campo alle 15, dirigerà Luka Meta.

Oggi si scrive la parola fine anche in Eccellenza; Diegaro e Savignanese possono solo sperare di migliorare la loro classifica. Il Diegaro riceve sul campo di via Canapino il Classe al quale serve la vittoria per chiudere bene anche se non può evitare i playoff, (fischio di inizio alle 15.30). La Savignanese sarà impegnata sul campo della Valsanterno che non può più fare nulla per scongiurare una retrocessione omai matematica: anche qui calcio d’inizio alle 15.30.

Roberto Daltri