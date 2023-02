Sammaurese, occhio a Scandicci

La seconda trasferta consecutiva porta la Sammaurese sul campo dello Scandicci. I toscani mercoledì scorso si sono imposti per uno a zero sul campo del Crema. La squadra allenata da Mirko Taccola, ex Fya Riccione e personaggio ben conosciuto, è attualmente penultima ma si trova ad appena due punti dalla zona playout e questo fa capire quanto bisogno di punti abbia lo Scandicci e quanto l’impegno che aspetta oggi i giallorossi di San Mauro Pascoli sia davvero complicato.

Senza dubbio il punto debole dei toscani è la difesa visto che fino ad oggi hanno subito addirittura 42 gol e solo Salsomaggiore e Corticella hanno fatto peggio nell’intero girone. Va detto che nemmeno l’attacco con 28 gol messi a segno fin qui si piazza fra i migliori del raggruppamento. Visto che non ci sono squalificati fra i giallorossi allenati da Marco Martini (nello Scandicci invece sarà fuori per squalifica il centrocampista Sinisgallo), i sicuri assenti fra i giallorossi rimangono Thomas Bonandi a causa dei fastidi muscolari e Haruna che al massimo potrebbe andare in panchina ma con ben poca autonomia nelle gambe vista la lunga assenza.

Vista la tendenza delle ultime giornate che sta mostrando una Sammaurese capace di raccogliere molti punti in trasferta e i suoi attaccanti bravi a sfruttare gli spazi che si aprono, potrebbe anche succedere che lo Scandicci imposti la gara sul comandamento ’primo non concedere occasioni’ e magari puntare poi sui calci piazzati per cercare di sbloccare il risultato. Si gioca oggi allo stadio “Turri” di Scandicci arbitra Alberto Quara’, fischio di inizio alle 14,30.

Ieri invece era in programma l’anticipo del campionato di Eccellenza fra Savignanese e Diegaro, ma l’incontro non si è disputato a causa della neve caduta nei giorni scorsi sul terreno del “Capanni” che non è stato liberato, anche se forse non stato fatto proprio tutto il possibile per riuscirci. La gara è stata quindi rinviata a mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30.

Roberto Daltri