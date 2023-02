Sammaurese, oggi a Mezzolara per dimenticare il ko con Fanfulla

Si gioca senza sosta in serie D tanto che oggi le squadre tornano in campo e la Sammaurese di Marco Martini dovrà subito rialzarsi, dimenticare il Fanfulla per concentrarsi invece solo sul Mezzolara. La formazione bolognese allenata da Michele Nesi ha appena tre punti di vantaggio sulla zona playout e quindi ha assoluto bisogno di muovere la classifica e uscire da un periodo non felice. Infatti la vittoria al Mezzolara manca da sette turni perché nelle ultime sette gare disputate i biancoazzurri hanno raccolto tre punti frutto di tre pareggi e hanno subito quattro sconfitte. Paradossalmente per la Sammaurese tornare in trasferta può essere un vantaggio visti gli ultimi risultati conseguiti al “Macrelli”, anche perché nella rosa dei giallorossi si trovano alcuni elementi molto veloci adatti quindi a sfruttare al meglio le ripartenze.

A parte le varie considerazioni tattiche, di sicuro vanno evitati certi errori difensivi e quelle disattenzioni gravi che possono compromettere un incontro in modo irreparabile.

Scontata la squalifica, torna disponibile Riccardo Gaiola, mentre non potranno essere utilizzati Bonandi alle prese con noie muscolari e Haruna che ormai ha smaltito l’infortunio ma adesso dopo circa due mesi di assenza deve ritrovare una condizione fisica accettabile. Il gol bene o male la Sammaurese lo trova sempre, domenica scorsa ci è arrivato Berardi le soluzioni in avanti insomma non mancano, bisogna cercare di subirne qualcuno in meno. Va però messo in evidenza il fatto che il Mezzolara non dispone di un vero attaccante dai grandi numeri, infatti sono quattro i calciatori a disposizione di Nesi ad aver raggiunto quota quattro reti: Bertani, Bocchialini, Fiorentini e D’ Este anche se a questi si aggiungono altri nove elementi della rosa che hanno segnato almeno un gol. Servirà insomma la massima attenzione anche sui calci piazzati. Fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio “Zucchini” di Budrio, dirige Claudio Giuseppe Allegretta.

Roberto Daltri