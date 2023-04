Sammaurese, oggi arriva il Sant’Angelo

Oggi la serie D scende di nuovo in campo per lasciare poi spazio alla sosta pasquale; gli ultimi quattro turni dal 16 aprile al 7 maggio, si disputeranno sempre di domenica. Al “Macrelli” arriva un Sant’ Angelo che ha grande bisogno di punti dato che si trova in piena zona playout a -3 dal Lentigione che oggi sarebbe fuori. Sarà importante anche gestire bene le energie visto che solo tre giorni fa la Sammaurese sul campo di Riccione ha sostenuto una gara di grande intensità risolta solo nei minuti di recupero. I lombardi segnano non pochi gol in trasferta, 25, ma ne incassano ancora di più, 35. Bello il confronto fra i due bomber: Merlonghi e Gobbi entrambi con 12 gol. Si inizia alle 15, dirige Domenico Petraglione.

Roberto Daltri