Sammaurese, oggi si va a Crema contro una squadra da 43 gol fatti

Domani lo stadio “Voltini” di Crema dovrà ospitare l’incontro Pergolettese-Mantova, serie C girone A per questo motivo la gara fra Crema e Sammaurese sarà giocata in anticipo oggi alle 14,30. In questo momento il Crema è un avversario molto pericoloso. I lombardi sono appena fuori dalla zona playout e necessitano di punti. Schierano al centro del loro attacco Giorgio Recino il miglior marcatore del girone con 17 reti, cinque segnate su rigore, e in generale possono contare su una forza offensiva notevole visti i 43 gol fin qui segnati. Ma anche il Crema ha il suo lato debole: la squadra allenata da Gustavo Aragolaza ha subito ad oggi 41 gol, 18 dei quali sul suo terreno.

L’ammonizione subita la scorsa domenica ha fatto scattare la squalifica per Luca Benedetti e al centro della difesa giallorossa a fianco di Maggioli potrebbe essere schierato Manfroni a meno che mister Martini non opti per spostare al centro Grbic inserendo sulla fascia sinistra Bolognesi. Potrebbe rientrare, dopo una assenza durata più di due mesi Adamo Haruna, ma solo per uno spicchio di gara; da valutare bene anche le condizioni di Marcello Scarponi. Dirige Anna Frazza.

Domani torna il campionato di Eccellenza. La Savignanese di Montanari riceverà al “Capanni” la Cava Ronco, il Diegaro di Cucchi invece sarà impegnato in trasferta sul campo della Del Duca Grama, tutti in campo alle 14,30.

Roberto Daltri