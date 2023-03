Sammaurese, oggi super derby contro un Ravenna molto lanciato

Non è solo uno scontro fra squadre che condividono i colori sociali: quello fra Sammaurese e Ravenna è un confronto che si è rivelato decisivo ai tempi dell’Eccellenza e poi sempre ricco di gol in D. Da quando Massimo Gadda è tornato a guidare il Ravenna pur fra tanti problemi di infortuni ha sistemato la squadra che adesso è più continua e il 4° posto è la miglior conferma possibile di questo. Il tecnico lombardo ha ripristinato la difesa a tre affidando a Guidone il compito di riferimento offensivo e sono 14 i gol segnati dall’ex

Santarcangelo; dietro di lui troviamo Abbey a 7 e Marangon con 6. Il Ravenna dovrà però supplire alla assenza del difensore Tafa e del centrocampista Tabanelli fuori per squalifica. Nella Sammaurese Marco Martini deve fare i conti con le condizioni di Bonandi e Scarponi per i quali si può ipotizzare un impiego con minutaggio ridotto; è tornato disponibile in compenso Haruna che avrà molta voglia di dimostrare alla sua ex squadra il suo valore. Si gioca oggi al “Macrelli” dirige Federico Batini il via alle 14,30.

Per quanto riguarda l’Eccellenza, nell’anticipo di ieri la Savignanese è stata sconfitta 1 a 0 sul campo del Progresso che consolida il suo secondo posto. Oggi il Diegaro va sul campo di via Canapino dove ospita la Valsanterno che cerca punti per evitare la retrocessione diretta. Con Longobardi squalificato, alla coppia composta da Noschese e Casalboni toccherà il compito di trovare la via del gol.

