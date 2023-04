Sammaurese, sfida a Riccione

Un solo punto divide United Riccione e Sammaurese, quello di oggi pomeriggio è classificabile quindi alla voce scontro diretto nella corsa per prendere al volo il treno che porta ai playoff nel campionato di serie D.

Certo non si correrà il rischio di annoiarsi oggi al “Nicoletti” visto che lo United è una di quelle squadre che segnano molto: 46 le reti finora messe a segno ma è anche una squadra che subisce molto, infatti sono 44 le reti incassate. Del resto Mattia Gori, tecnico dei biancoazzurri, in attacco ha l’imbarazzo della scelta fra Mokulu, Vassallo, D’Antoni e Ferrara. La Sammaurese arriva dalla bella vittoria contro la Giana Erminio e deve saper sfruttare la spinta dell’entusiasmo. Squadre in campo alle 15, arbitra Costantino Cardella.

r.d.