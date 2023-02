Sammaurese, un pareggio che sa di vittoria

CREMA

1

SAMMAURESE

1

CREMA (4-3-3): Aiolfi 6; Cerri 6, Brero 5,5, Bajic 6, Groppelli 6 (25’ st Grassi F. 6); Bignami 6 (28’ Madiotto 6), Ricozzi 6,5, Melchiori 6 (28’ st Colonna 6); Abbà 6 (46’ st Georgiev sv), Recino 6,5, Lovaglio 5,5 (15’ st Tosi 6). A disp.: Peschieri, Nesci, De Milato, Gallo. All.: Aragolaza.

SAMMAURESE (4-1-4-1): Piretro 6,5; Masini 6, Manfroni 6, Maggioli 6, Bolognesi 6; Gaiola 6; Vallocchia 5,5 (15’ st Bonandi 6,5), Casadio 6,5, Berardi 7 (28’ st Grassi L. 6), Barbatosta 6 (36’ st Haruna 6); Merlonghi 6,5. A disp.: Zavatti, Zaghini, Grbic, Tamai, Cremonini, Maltoni All.: Martini.

Arbitro: Frazza di Schio 5,5.

Reti: 5’ pt Recino (C), 20’ st Merlonghi (S).

Note - Ammoniti: Brero (C), Martini (S, all.), Manfroni (S), Maggioli (S), Colonna (C), Cerri (C). Spettatori 200- Angoli 5-3. Recupero: 1’, 4’.

La teoria dei piccoli passi rimane la preferita della Sammaurese. Che a Crema coglie il terzo pari consecutivo, allungando la serie positiva lontano dal “Macrelli” (fanno 5 gare esterne senza ko), ma portandosi via qualche buon rimpianto per non essere riuscito a far sua l’intera posta. Con un po’ più di cinismo i tre punti avrebbero preso la via della Romagna, col Crema che ha giocato con la paura di chi sa di vivere con una spada di Damocle sulla testa, perché la classifica questo le impone.

Crema ha avuto il merito di sbloccare la contesa al primo affondo dopo 5’ con la botta di Recino lesto ad approfittare di un bell’invito di Cerri, colpendo a freddo l’undici di Martini. Vantaggio lampo che non ha scoraggiato i giallorossi, né li ha fatti uscire troppo fuori dal piano partita, anche se Lovaglio al 10’ ha sfiorato il 2-0 con un diagonale che s’è perso a lato di un soffio. Sul ribaltamento veementi le proteste ospiti per un dubbio contatto in area tra Bajic e Berardi, non sanzionato.

Col passare dei minuti la Sammaurese ha cominciato a prendere campo: Berardi, il più in palla dei suoi, ha cercato la soluzione personale mancando la porta, poi Merlonghi lo ha emulato da posizione ancor più invitante, alzando a sua volta la parabola quando il più sembrava fatto. Ordinaria amministrazione per Piretro attento su Recino e Melchiori.

Nella ripresa i romagnoli ri cominciano subito a premere alla ricerca del pari, che arriva al 20’ grazie a una perfetta esecuzione su palla inattiva di Merlonghi. Con l’ingresso di Bonandi l’undici di Martini conferma di voler vincere una gara che di colpo sembra farsi assai succulenta, e la palla migliore per mettere la freccia capita ancora sui piedi di Merlonghi, che pure si fa rimontare sul più bello. Sul fronte opposto ci provano Madiotto e Ricozzi su punizione, ma l’1-1 resta scritto sulla pietra. E alla Sammaurese va bene così.

Simone Merli