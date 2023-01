Sammaurese, un pareggio che sta un po’ stretto

Sammaurese

1

Correggese

1

SAMMAURESE (4-3-2-1): Piretro 6; Masini 6,5, Benedetti 6, Maggioli 6, Bolognesi 6,5; Scarponi 6 (25’ st Grassi 6,5),Gaiola 6, Casadio 6; Bonandi 6,5 (37’ st Berardi sv), Barbatosta 5,5 (25’ st Maltoni 6); Merlonghi 5,5. All.: Martini.

CORREGGESE (4-3-3): Bertozzi 6,5; M. Bassoli 6, Pupeschi 6, Gigli, Cavallari 6; Galli 6(45’ st Likaxhiu sv ) Manuzzi 6 (14’ st Carta 6),Davighi 6; Rizzi 6 (31’ st Pozzebon), Iaquinta 6,5 (22’ st S. Bassoli 6), Simoncelli 6,5 (39’ st Giorcelli sv). All.: Soda.

Arbitro: Ravara di Valdarno.

Reti: 39’ pt Iaquinta, 34’ st Grassi.

Note: espulso Martini,allenatore della Sammaurese al 46’ pt; Ammoniti Gaiola, Casadio, Gigli, Cavallari, Manuzzi, Rizzi, Iaquinta; spettatori 100 circa; angoli 4 a 2; recupero 4’ e 5’.

Quando a pochi minuti dal novantesimo Bertozzi si è opposto al tiro di Maltoni, sembrava davvero che la Sammaurese dovesse rassegnarsi ad una sconfitta in verità immeritata. Ma la prontezza di Lorenzo Grassi ha riportato la gara in parità. Giusto premio per una prestazione positiva, in quanto ad occasioni create, meno invece dal punto di vista della lucidità al momento della conclusione a rete.

La buona notizia per la Sammaurese sta nel gol ritrovato anche se non debbono servire tante occasioni per arrivare in rete. Buona la prova di Bonandi nella veste di uomo assist, positivo anche il ritorno in campo di Filippo Berardi. Al 15’ ottimo suggerimento di Bonandi per Casadio che controlla e scarica in rete, ma la bandierina alzata del segnalinee rende tutto nullo. Al 17’ bel diagonale di Masini che trova Bertozzi pronto alla parata a terra. Al 39’ al primo vero tentativo la Correggese passa: Manuzzi trova Simoncelli in area, cross teso e Iaquinta lasciato troppo libero appoggia in rete. Al 42’ Maggioli finisce a terra dopo una trattenuta, ma l’arbitro fa proseguire il gioco.

A inizio ripresa la Sammaurese prova a spingere con maggiore vigore, al 10’ Bonandi prova il sinistro da fuori area ma non imprime potenza al tiro e Bertozzi para facile, mentre al 13’ lo stesso Bonandi mette Barbatosta nelle condizioni di battere a rete ma l’ottima uscita bassa di Bertozzi risolve la situazione. Due minuti più tardi altro assist di Bonandi, questa volta per Scarponi, che si libera del marcatore poi col sinistro calcia cercando il palo lontano. Al 30’ Merlonghi prova una delle sue specialità la punizione dalla distanza, il tiro è potente ma la mira è troppo alta.

Al 43’ arriva il pareggio quando Bertozzi respinge il tocco ravvicinato di Maltoni ma non può fare nulla sul tap-in di Grassi. Nel dopo gara Marco Martini commenta il risultato: "Per la mole di gioco e le occasioni create considero questo risultato molto stretto visto che abbiamo sempre messo in difficoltà l’avversario".

Roberto Daltri