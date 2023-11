Sammaurese. Voglia di riscatto

La Sammaurese di Mirko Taccola ha bisogno di ripartire dopo due sconfitte consecutive ma l’avversario di turno, il Victor San Marino, è un ostacolo davvero molto alto. La squadra biancoazzurra allenata da Stefano Cassani oggi non potrà schierare alcuni dei suoi effettivi che sono stati convocati dalle nazionali di San Marino (Lazzari, Tosi e Benvenuti) ma certo la rosa a disposizione di Cassani offre buone alternative.

Anche Mirko Taccola, ancora squalificato, deve fare i conti con le assenze: Gasperoni in conseguenza dell’espulsione subita domenica scorsa (nella foto) sarà squalificato per tre turni, mentre fino all’ ultimo si proverà a recuperare Pacchioni e Montesi: qualche speranza in più c’è sull’impiego del centravanti, meno invece sul possibile utilizzo del giovane esterno ex Due Emme.

Sono tanti i pericoli da tenere in considerazione: prima di tutto servirà limitare Nicholas D’ Este, attaccante di notevole stazza fisica e nello stesso tempo veloce. La Sammaurese inoltre dovrà adattarsi in fretta al campo in sintetico al quale certo il Victor San Marino ha da tempo preso le misure. Squadre in campo alle 14,30 allo stadio di Acquaviva , dirige l’incontro Enrico Eremitaggio di Ancona.

Eccellenza La scorsa domenica le formazioni cesenati che militano nel campionato di Eccellenza hanno fatto bottino pieno.

Oggi tornano in campo per dare continuità ai risultati ma gli impegni che le attendono sono assai complicati. Il Gambettola di Bernacci è di nuovo in trasferta questa volta sul campo di un Massalombarda che lotta per uscire dalla zona playout: molto interessante sarà il confronto fra i due attaccanti Innocenti fra i padroni di casa e Longobardi per il Gambettola. La Savignanese rinfrancata dalla vittoria della scorsa domenica sarà invece impegnata sul campo di una delle squadre più in forma del momento, il Cava Ronco. Il Diegaro di Cucchi cercherà infine punti sul campo della Vis Novafeltria, formazione che sta attraversando un periodo di difficoltà. Sulla panchina locale non sarà presente il tecnico Mirco Giorgi per squalifica. Fuori causa per lo stesso motivo c’è anche Panzavolta, difensore del Diegaro.

Roberto Daltri